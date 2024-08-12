الحرس الثوري: إيران تواجه حربا مركبة يستخدم فيها العدو كل عناصر القوة بشكل ذكي
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أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد علي محمد نائيني، أن "عملية اغتيال إسماعيل هنية كانت مركبة هدفها إشعال الفتن وإضعاف أمن البلاد"، مشدداً على أن "الجمهورية الإسلامية تواجه حربا مركبة يستخدم فيها العدو كل عناصر القوة بشكل ذكي".
وذكر نائيني، أثناء مؤتمر صحفي في محافظة قم، أن "الكيان الصهيوني سيتلقى الرد على الحماقة التي ارتكبها في الموعد المحدد"، مؤكداً أن "اغتيال هنية يهدف إلى تقليص القوة الرادعة لمحور المقاومة، وحرف الأنظار عن هزيمة الكيان الصهيوني في مستنقع غزة".