الحرس الثوري: إيران تواجه حربا مركبة يستخدم فيها العدو كل عناصر القوة بشكل ذكي

وذكر نائيني، أثناء مؤتمر صحفي في محافظة قم، أن "الكيان الصهيوني سيتلقى الرد على الحماقة التي ارتكبها في الموعد المحدد"، مؤكداً أن "اغتيال هنية يهدف إلى تقليص القوة الرادعة لمحور المقاومة، وحرف الأنظار عن هزيمة الكيان الصهيوني في مستنقع غزة".

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