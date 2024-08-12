قائد الثورة الإسلامیة یشيد باداء البعثة الإيرانية المشارکة في أولمبياد باريس 2024

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

أتوجه بخالص الشكر إلى الرياضيين الأعزاء ذوي الأرواح الطيبة والإرادة القوية، وإلى رؤساء الاتحادات والمدربين، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية، الذين جلبوا البهجة والفخر للبلاد على الساحة الرياضية في المنافسات الأخيرة.



بالتوفيق إن شاء الله

السيد علي الخامنئي

یذکر أنه حلت إيران في المركز 21 في جدول ترتيب الميداليات في اولمبياد باريس 2024 بحصدها 12 ميدالية؛ 3 ذهبيات و 6 فضيات و 3 برونزيات.

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