مصادر عبریة: إیران تهاجم "إسرائیل" بشکل مباشر ردا على اغتیال الشهید هنیة

وكما أعلنت صحيفة "معاريف" العبرية أن رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، وجه الوزراء بعدم إجراء مقابلات حول قضايا سياسية وأمنية وأبلغهم بأن "إسرائيل" في أيام مصيرية.

وذكر موقع "واللا" الصهيوني عن مصادر، أن إيران قد تهاجم "إسرائيل" في الأيام المقبلة حتى قبل الاجتماع المرتقب لبحث الصفقة مع حماس.

وكما أعلن الموقع أن وزير الدفاع الصهيوني "يوآف غالانت"، أبلغ أوستن أن الاستعدادات الإيرانية تشير إلى التخطيط لهجوم كبير على "إسرائيل".

وفي وقت سابق، ذكر موقع واللا أن وحدة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال والقوات الجوية رفعت حالة التأهب بسبب تقديرات الرد الإيراني الوشيك.

وأفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية أيضا أن مصادر استخباراتية إسرائيلية تعتقد أن حزب الله اللبناني سيشن هجومه الانتقامي في 12 أغسطس، وبعد ساعات قليلة ستبدأ إيران بالهجوم.

وزاد القلق والاضطراب النفسي لدى الاحتلال يوما بعد يوم بسبب الرد الإيراني الحتمي على اغتيال الشهيد هنية ورد فعل المقاومة الإسلامية اللبنانية على اغتيال الشهيد "فؤاد شكر".

واعترفت الإذاعة الصهيونية أنه بعد اغتيال الشهيد هنية، ينتظر الصهاينة الرد على عملية الاغتيال.

وبحسب هذا التقرير، تحاول أجهزة المخابرات التابعة للكيان الصهيوني معرفة نوع الهجوم والغرض منه ووقته بمساعدة حلفائها.

وكما أعلنت وسائل الإعلام الصهيونية، مساء الأحد، نقلا عن مسؤولين أمنيين في الكيان الصهيوني، أن الهجمات الانتقامية الإيرانية ستكون أشد من عملية طوفان الأقصى.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصهيونية أن تقييمات الأجهزة الأمنية الاحتلال تشير إلى أن إيران تستعد لهجوم أوسع.

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