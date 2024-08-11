رئيس برلمان إيران: الثأر لهنية واجب ديني ووطني

وقال محمد باقرقاليباف في الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامي لليوم الأحد: لیس لجرائم الکیان الصهيوني المجرم والمعادي للإنسانية حدود ولقد أثبت هذا الکیان مرة أخرى أن الصهاينة عار على الإنسانية ولا يفهمون إلا لغة القوة، وذلك من خلال مهاجمة اللاجئين الفلسطينيين في غزة أثناء أدائهم صلاة الصبح.

وأضاف: إن جرائم الکیان الصهيوني الأخيرة هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تدينها بشدة.

وتابع قائلا: على الحكومات الإسلامية منع استمرار آلة القتل التابعة للكيان الصهيوني من خلال تقديم الدعم العملي لحركات المقاومة الفلسطينية.

وشدد بالقول: نعتبر الثأر للشهيد إسماعيل هنية من واجبنا الديني والوطني بناء على توجيهات المرشد الأعلى وعلى الکیان الصهيوني أن ينتظر عقابا شديدا من الشعب الإيراني.

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