التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 تقدم الى مجلس الشورى الاسلامي

وجاءت التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على مجلس الشورى الاسلامي لأخذ الثقة كما يلي:

وزارة التربية والتعليم : علي رضا كاظمي

وزارة الاتصالات: ستار هاشمي

وزارة الامن : السيد إسماعيل الخطيب

وزارة الاقتصاد: عبد الناصر همتي

وزارة الخارجية: عباس عراقجي

وزارة الصحة: ​​محمد رضا ظفرقندي

وزارة العمل: أحمد ميدري

وزارة الجهاد الزراعي: غلام رضا نوري

وزارة العدل: أمين حسين رحيمي

وزارة الدفاع: عزيز نصير زاده

وزارة الطرق: فرزانة صادق

وزارة الصناعة والمعادن والتجارة: محمد أتابك

وزارة العلوم: حسين سيمايي

وزارة الثقافة: عباس صالحي

وزارة الداخلية: اسكندر مؤمني

وزارة التراث الثقافي: السيد رضا صالحي أميري

وزارة النفط: محسن باك نجاد

وزارة الطاقة: عباس علي آبادي

وزارة الرياضة: أحمد دنيامالي

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