التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 تقدم الى مجلس الشورى الاسلامي
تم اليوم تقديم التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 الى هيئة رئاسة مجلس الشورى الاسلامي.
وجاءت التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الـ14 من قبل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان على مجلس الشورى الاسلامي لأخذ الثقة كما يلي:
وزارة التربية والتعليم : علي رضا كاظمي
وزارة الاتصالات: ستار هاشمي
وزارة الامن : السيد إسماعيل الخطيب
وزارة الاقتصاد: عبد الناصر همتي
وزارة الخارجية: عباس عراقجي
وزارة الصحة: محمد رضا ظفرقندي
وزارة العمل: أحمد ميدري
وزارة الجهاد الزراعي: غلام رضا نوري
وزارة العدل: أمين حسين رحيمي
وزارة الدفاع: عزيز نصير زاده
وزارة الطرق: فرزانة صادق
وزارة الصناعة والمعادن والتجارة: محمد أتابك
وزارة العلوم: حسين سيمايي
وزارة الثقافة: عباس صالحي
وزارة الداخلية: اسكندر مؤمني
وزارة التراث الثقافي: السيد رضا صالحي أميري
وزارة النفط: محسن باك نجاد
وزارة الطاقة: عباس علي آبادي
وزارة الرياضة: أحمد دنيامالي