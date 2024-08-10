الرئيس الايراني يطالب المحافل الدولية والبلدان الإسلامية بذل قصارى جهدها لوقف الجرائم الصهيونية

وفي هذا السياق أصدر بزشکیان بيانا مساء السبت، أدان فيه العمل اللاإنساني والوحشي الذي قام به الکیان الصهيوني الغاصب بالهجوم الغاشم على مدرسة التابعين التي تؤوي النازحين الفلسطينيين في حي الدرج بغزة، مما اسفر عن استشهاد أكثر من مائة لاجیء فلسطیني.

واضاف الرئيس الايراني : ان الکیان الصهيوني یرتکب مثل هذه الإبادة الجماعية بدعم من حكومات تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وهي ذات الانظمة والمؤسسات التي تصر حاليا على التفاوض من أجل السلام ووقف إطلاق النار من جهة، لكنها من جهة اخرى لا تضع أي حدود في دعم ومساندة هذا الکیان الوحشي.

وأكد، أن عدوان الکیان الصهيوني على مدرسة اللاجئين الفلسطينيين في غزة، اليوم، يشكل وصمة عار أخرى على جبين هذا الکیان الأسود المليء بالقسوة والجريمة، ويجرح مشاعر كل الضمائر اليقظة والحرة في العالم.

كما جاء في بيان الرئيس بزشكيان : إن تكرار مثل هذه الجرائم، ينمّ عن الشعور بالذل والعجز الذي اصيبت به قيادات هذا الکیان الغاشم والمجرم أمام مقاومة أهل غزة، كما أنه من باب التستر على الاضطرابات الداخلية والأزمات التي يعاني منها الكيان.

وطالب رئيس الجمهورية، "المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي والدول الإسلامية"، ان تبادر انطلاقا من مسؤوليتها الى حفظ السلام والأمن الإقليميين والدوليين، عبر منع تكرار مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية بأقصى قوة ممكنة.

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