رسالة من قائد فیلق القدس إلى یحیى السنوار.. ماذا جاء فیها؟

وجاء في نص رسالة العميد قاآني:

أعزي لكم باستشهاد قائد المجاهد الشهيد إسماعيل هنیة.

لقد كان الشهيد هنية بحق أحد قادة المقاومة الإسلامية الشجعان وشخصية قيّمة وصلبة خلقت الوحدة في العالم الإسلامي.

وكما قال قائد الثورة، فإننا نعلم أن من واجبنا الثأر لدمائه في هذا الحادث المأساوي الذي شهدته الجمهورية الإسلامية.

ولا شك أن دماء هذا الشهيد الكريم ستؤثر على العقوبة القاسية التي سيتعرض لها النظام الصهيوني على يد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

إن الجهاد البطولي لإخوانكم في المقاومة الإسلامية سيزيد من أثر العقوبة أكثر من ذي قبل وسيؤدي إلى ازالة هذه الظاهرة المنحوسة في أسرع وقت ممكن.

أهنئ جميع أبطال حماس وغزة والشعب الفلسطيني على انتخاب فخامتكم الذي تتمتع بشخصية جهادية ومشرفة وبطلة.

وبإختيار قائد بمنطق مختلف، أثبتت حماس أنها تسلم راية حماس لمن له النفوذ الأكبر في الميدان، وهو مجاهد في سبيل الله.

endNewsMessage1