رئیس الارکان العامة للقوات المسلحة یهنئ بانتخاب السنوار

وجاء في رسالة التهنئة التي اصدرها اللواء باقري: ايها المجاهد الذي لا يعرف الكلل، والقائد الشجاع، الاخ الحاج يحيى ابراهيم السنوار، بكل فخر واعتزاز، فان انتخابك اللائق رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) بعد الاستشهاد الاليم للمجاهد الدكتور اسماعيل هنية على يد الكيان الصهيوني السفاح والارهابي، زرع الامل والسرور والارتياح لدى الامة الاسلامية ثانية.

واضافت الرسالة: اننا على ثقة تامة بان الماضي الجهادي الباعث على الفخر لذلك الاخ المؤمن والمقاوم والمجاهد في مكافحة الكيان الصهيوني الجزار، ومواكبتك لقادة ومجاهدي كتائب القسام والمقاتلين الفلسطينيين النشامى، يبشر باستمرار الدرب النوراني لشهيد القدس الدكتور اسماعيل هنية حتى نيل الهدف المقدس المتمثل في تحرير القدس الشريف والقضاء على محتلي وغزاة فلسطين الحبيبة.

وقال اللواء باقري في الختام: اسال الباري عز وجل بالتوفيق والنجاح لهذا القائد الرفيع والمقاومة الاسلامية في فلسطين لا سيما اهالي غزة الصابرين والمقتدرين والشامخين.

endNewsMessage1