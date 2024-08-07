منظمة التعاون الاسلامي: اغتيال هنية انتهاك للسيادة الايرانية

وعُقد الاجتماع الأربعاء بدعوة من فلسطين ومن الجمهورية الاسلامية الايرانية بهدف بحث "الجرائم المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بما فيها جريمة اغتيال هنية".

وقال البيان الختامي لاجتماع وزراء المنظمة إن "اغتيال هنية اعتداء على سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها.. ويشكل جريمة عدوان وانتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضاف البيان "نُحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم".

وكان الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه قد ندد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماعيل هنية في طهران، مؤكدا ان الكيان الصهيوني انتهك السيادة الايرانية.

وفي كلمة له امام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في جدة قال حسين ابراهيم طه: ان تمادي الكيان الصهيوني المحتل في جرائمه، يعد انتهاكا لجميع التقاليد والاعراف والقوانين والقرارات الدولية.

واضاف ان العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني هو عدوان على سيادة ايران وامنها القومي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة.

ودعا الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة لارغام الكيان المحتل على احترام القوانين الدولية ووقف اعتداءاته وكذلك اقرار وقف اطلاق النار في غزة.

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