قائمة التشكيل الوزاري الجديد تُقدم الاحد المقبل للبرلمان

وقال سليمي انه بمجرد الاعلان عن تسلم قائمة اعضاء مجلس الوزراء الجدد، فان اللجان التخصصية تبدا عملها بدراسة تقارير وبرامج الوزراء المقترحين.

واضاف ان الوزراء ال19 بامكانهم الحضور في جميع اللجان لتقديم برامجهم، موضحا ان بوسع الوزراء المشاركة في اللجنة التخصصية ذات الصلة بعملهم ساعتين وفي باقي اللجان ساعة واحدة لتقديم برامجهم.

واوضح انه وفقا للنظام الداخلي للمجلس، فان امام اللجان التخصصية مهلة من اسبوع لتقديم استنتاجها حول الوزراء المقترحين الى الهيئة الرئاسية للمجلس.

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