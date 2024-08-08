قائد الثورة يثني على الكلمات المؤثرة لزوجة نجل الشهيد هنية

وافادت مجلة "خط حزب الله" (اسبوعية مكتب حفظ ونشر أعمال قائد الثورة) أن اية الله الخامنئي، وبعد مشاهدته هذا الفيديو، أشاد بالمعنويات العالية والمقاومة لهذه الأسرة وقال: "لقد تحدثت بكلمات مفعمة بالمضامين وببيان بليغ جدا."

وتقول زوجة نجل الشهيد هنية في مقطع الفيديو هذا الذي سُجل في غزة: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، أنعي رجلا تضج الأرض والسماء بطيب ذكره، رجل غني عن التعريف ...

لقد التحق بركب المجاهدين الصادقين والميامين وبركب أبنائه الشهداء وبهذه الدماء الزكية...

الشهيد البطل القائد العظيم الجليل، لا نقول إلا ما يرضي الله...

المصاب جلل، ولكن عزاؤنا أنها دنيا فانية، واللقاء إن شاء الله في جنة عرضها السماوات والأرض، الوداع يا قائد الأمة".

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