الرئیس الایراني ورئیسة وزراء ایطالیا یتباحثان هاتفیا بشان قضایا المنطقة

وقد جرت المكالمة الهاتفية مساء اليوم الخميس بين الرئيس بزشكيان ورئيسة وزراء ايطاليا بوصفها الرئيس الدوري لمجموعة الدول الصناعية السبع.

وناقش الطرفان، آليات النهوض بالعلاقات الثنائية فضلا عن أهم القضايا الاقليمية والدولية وسبل ارساء السلام والاستقرار والامن.