Iranian Labour News Agency

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الرئیس الایراني ورئیسة وزراء ایطالیا یتباحثان هاتفیا بشان قضایا المنطقة

الرئیس الایراني ورئیسة وزراء ایطالیا یتباحثان هاتفیا بشان قضایا المنطقة
معرف الأخبار : ۱۵۱۵۰۴۸
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تباحث رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان ورئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ملوني هاتفيا حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية وآليات اقرار السلام والاستقرار والامن.

وقد جرت المكالمة الهاتفية مساء اليوم الخميس بين الرئيس بزشكيان ورئيسة وزراء ايطاليا بوصفها الرئيس الدوري لمجموعة الدول الصناعية السبع.

وناقش الطرفان، آليات النهوض بالعلاقات الثنائية فضلا عن أهم القضايا الاقليمية والدولية وسبل ارساء السلام والاستقرار والامن.

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