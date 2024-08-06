في اتصال هاتفي مع مادورو؛ الرئيس الإيراني: ندين أي تدخل أجنبي في شؤون فنزويلا الداخلية

وهنأ الرئيس بزشكيان، في اتصال هاتفي، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وأعلن عن تضامن الجمهورية الاسلامية الايرانية مع هذا البلد. وأدان أي تدخل أجنبي في شؤون فنزويلا الداخلية.

وبينما أعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون الشامل، بما في ذلك تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية والتعاون مع فنزويلا، وكذلك تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى هذا البلد، أكد الرئيس على أهمية التنفيذ الكامل والسريع لكافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

ومن جانب اخر أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على اهتمام بلاده واستعدادها لتطوير التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدر الإمكان، وقال: قفزات التعاون هي وسيلة لتحقيق التقدم والازدهار والرخاء لكلا البلدين.

كما وصف رئيس فنزويلا ظهور بعض الاضطرابات في هذا البلد بعد الانتخابات الرئاسية بأنه مؤامرة صهيونية بالتعاون مع الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية بهدف تدمير الدول المستقلة وأضاف: سنقاوم ونقف مرة أخرى ضد هذه المؤامرات وسننتصر بلا شك.

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