بغداد تسمح لمروحيات هلال الأحمر الإيراني بالتحليق فوق سماء العراق خلال زيارة الأربعين

وفي معرض الإشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها لجنة الأربعين الإيرانية لتسيير حركة الزوار خلال زيارة الأربعين، قال بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني: خلال لقائي وزير الداخلية العراقي قبل ظهر اليوم، صدر تصريح لمروحيات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر بالتحليق فوق سماء العراق خلال ذكرى الأربعين.

وأضاف: سمحت الحكومة العراقية بدخول سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر والأدوية والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للزوار الإيرانيين.

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني إلى إيفاد فرق طبية تطوعية تابعة للهلال الأحمر لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للزوار في العراق وخلال أيام الأربعين، وقال: نصت الاتفاقيات على السماح للأطباء الإيرانيين بتقديم خدماتهم في المستشفيات العراقية، فضلا عن التنسيق اللازم لنشر فرق الإغاثة في محاور النقل في العراق.

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