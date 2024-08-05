بزشکیان:‌ إیران لا تسعى إلى توسیع نطاق الحرب والأزمات في المنطقة

وانتقد بزشكيان دعم الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لجرائم الكيان الصهيوني في الاراضي المحتلة لاسيما غزة وقال: إن إيران لا تسعى إلى توسيع نطاق الحرب والأزمات في المنطقة، لكن هذا الكيان سيتلقى الرد على خطوته الوقحة حتما، في اشارة الى لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماعيل هنیة في العاصمة طهران.

من جانبه قال أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو ان إيران هي أحد حلفاء روسيا الرئيسيين والاستراتيجيين في المنطقة، ويحاول البلدان خلق عالم متعدد الأقطاب وضمان أمن المنطقة.

كما اشار الضيف الروسي الى ان العلاقات بين البلدين تنمو في كافة القطاعات وتتمتع بآفاق جيدة.

هذا وكان امين المجلس الاعلى للامن القومي الروسي قد التقى قبل ذلك رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" حيث اكد الاخير ان ايران وروسيا، تربط بينهما علاقات ستراتيجية ومعمّقة وطويلة الامد، وهي لا تتاثر سلبّا بتغير الحكومات.

واضاف اللواء باقري : امريكا تعي جيدا بان العالم تجاوز مرحلة اقتدار القطب الواحد؛ مؤكدا : اننا نرحب بالتعاون الثلاثي بين ايران وروسيا والصين.

في المقابل، نوّه امين مجلس الامن القومي الروسي (شويغو)، باستعداد موسكو لبناء تعاون اقتصادي شامل مع طهران.

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