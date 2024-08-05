اللواء باقري: العلاقات بين طهران وموسكو معمّقة وطويلة الامد
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قال رئس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" : ايران وروسيا، تربط بينهما علاقات ستراتيجية ومعمّقة وطويلة الامد، وهي لا تتاثر سلبّا بتغير الحكومات.
واللواء باقري ادلى بهذا التصريح لدى استقباله اليوم الاثنين، امين مجلس الامن القومي الروسي "سرغئي شفيغو"، الذي يزور البلاد.
واضاف اللواء باقري : امريكا تعي جيدا بان العالم تجاوز مرحلة اقتدار القطب الواحد؛ مؤكدا : اننا نرحب بالتعاون الثلاثي بين ايران وروسيا والصين.
في المقابل، نوّه امين مجلس الامن القومي الروسي (شفيغو)، باستعداد موسكو لبناء تعاون اقتصادي شامل مع طهران.