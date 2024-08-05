اللواء باقري: العلاقات بين طهران وموسكو معمّقة وطويلة الامد

واللواء باقري ادلى بهذا التصريح لدى استقباله اليوم الاثنين، امين مجلس الامن القومي الروسي "سرغئي شفيغو"، الذي يزور البلاد.

واضاف اللواء باقري : امريكا تعي جيدا بان العالم تجاوز مرحلة اقتدار القطب الواحد؛ مؤكدا : اننا نرحب بالتعاون الثلاثي بين ايران وروسيا والصين.

في المقابل، نوّه امين مجلس الامن القومي الروسي (شفيغو)، باستعداد موسكو لبناء تعاون اقتصادي شامل مع طهران.

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