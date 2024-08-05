سیرغي شویغو یصل إلى طهران لإجراء محادثات مع القیادة الإیرانیة

وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيان: استمراراً للتعاون الاستراتيجي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا وصل وفد روسي رفيع المستوى برئاسة السيد سيرغي شويغو ، أمين مجلس الأمن القومي في روسيا الاتحادية، اليوم الإثنين إلى العاصمة الإيرانية طهران، تلبية لدعوة من أكبر أحمديان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بهدف تعزيز التفاعلات وبحث القضايا الإقليمية، والعلاقات الأمنية السياسية الدولية والثنائية.

خلال هذه الرحلة، سيلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له مع كبار المسؤولين في ايران، بمن في ذلك الرئيس مسعود بزشكيان.

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