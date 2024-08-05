الحرس الثوري: الإحتلال أخطأ في حساباتها باغتيال هنية وستتلقى "ردا قاصما"

وقال اللواء سلامي في كلمة بمناسبة يوم الصحفي، إن عملية "الوعد الصادق" من العمليات المهمة والمميزة

وأشار اللواء سلامي إلى أن الكيان الصهيوني صنع لنفسه مستنقعا من النيران، وقال، إن الكيان الصهيوني سيقع في المستنقعات التي حفرها.

وأضاف، عندما يتلقى الصهاينة الضربة سيعرفون أنهم أخطأوا في حساباتهم، وقال، إن الكيان الصهيوني سيتلقى الضربة في المكان والزمان المناسبين.

وتابع: نحن أمام أحداث مختلفة وهي في تزايد؛ في يوم من الأيام كانت القوى التي تقرر خلق الأحداث، لكن اليوم تغير الوضع".

وفي ذات السياق، ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظرائه لدى دول مجموعة السبع G7 أن إيران وحزب الله اللبناني قد يبدأن مهاجمة إسرائيل خلال 24 ساعة أو 48 الساعة المقبلة.

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