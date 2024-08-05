كنعاني: لا یحق لأحد منع إيران من الرد علی ‌إغتیال هنیة

وقال كنعاني: “يجب محاسبة الكيان الصهيوني على اغتيال إسماعيل هنية وسندافع عن أمننا الوطني وسيادتنا”. وأضاف: “من حق إيران أن تؤدب الكيان الصيهوني على جريمته”.

واعتبر أن لبلاده “الحق في إطار القانون الدولي معاقبة المعتدي”، مضيفا أن المجتمع الدولي يتحمّل المسؤولية وأن طهران ستستخدم حقها الذاتي في الدفاع عن أمنها “والقيام برد قوي ورادع”. وأشار المتحدث باسم خارجية إيران إلى تواصل دول عدة مع طهران، وقال: “شرحنا مواقفنا المبنية على القواعد الدولية ولسنا بصدد التصعيد في المنطقة”.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وصل إلى طهران أمس الأحد في زيارة تأتي في سياق خفض التصعيد في المنطقة. ونفى الوزير الأردني أن يكون قد حمل رسائل من إسرائيل أو إليها. وقال كنعاني: “زيارة الصفدي تأتي في إطار الاتصالات بين البلدين حول غزة والعلاقات الثنائية والتشاور بشأن الوضع المعقد الراهن”، مضيفا: “لسنا بحاجة إلى إرسال أي رسالة عبر أي طرف إلى الكيان الصهيوني الذي لا نعترف به”.

وشدد كنعاني على أن بلاده لا تتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة، “بل الكيان الصهيوني المدعوم من أميركا يتحمل ذلك وعلى واشنطن أن تتحمل المسؤولية وتتخلى عن دعم هذا الكيان”. وقال: “نحن على قناعة بأن الكيان الصهيوني من دون الدعم الأميركي لا يقدم على المغامرات والاغتيالات”. وأضاف: “لسنا بحاجة لرسائل من أميركا، ومسؤولياتها واضحة، وهي شريكة في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.

واعتبر أن إسرائيل “تهديد مشترك لدول المنطقة وأن التصدي لها يجب أن تكون أولوية مشتركة للجميع”. وأشار إلى متحدث الخارجية الإيرانية إلى اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية سينعقد الأربعاء المقبل في جدة.

endNewsMessage1