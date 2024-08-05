وزیرا خارجیة البحرین وإیران یبحثان منع توسع حرب غزة

أجرى وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، اليوم الاثنين، مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني المكلف علي باقري كني، حول جهود منع توسع رقعة الحرب المستمرة في غزة، منذ أكتوبر الماضي.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية، والجهود الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة".

كما بحث الوزيران "منع التصعيد بما يحول دون امتداد الصراع وتوسع رقعة الحرب، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على السلم والأمن والاستقرار الإقليمي ومصالح شعوب المنطقة".

وأكد الزياني أيضاً موقف البحرين الداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني المكلف استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين تجاه التطورات الإقليمية.

وتخشى الأوساط الدولية والإقليمية مخاطر اندلاع حرب شاملة، بعد تعهد إيران وحليفها اللبناني حزب الله اللبناني، بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، في طهران، والقائد العسكري لحزب الله، فؤاد شكر، في بيروت، أواخر يوليو الماضي.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي فإن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أبلغ نظراءه في دول مجموعة السبع، بأن هجوماً مشتركاً من إيران وحزب الله اللبناني على "إسرائيل" قد يبدأ في غضون 24 ساعة.

endNewsMessage1