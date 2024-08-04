الرئيس الايراني: اغتيال ضيفنا يتعارض مع جميع القوانين الدولية ويمثل خطأ كبيرا للصهاينة

ولدى استقباله وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي، في طهران اليوم الاحد، أعرب مسعود بزشكيان عن شكره لرسالة التهنئة من قبل العاهل الاردني والحكومة الاردنية وتمنياتهم بالتوفيق له في مسؤولية رئاسة الجمهورية، ولفت الى ان محور السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية والحكومة الرابعة العشرة (التي ستشكل قريبا) يتمثل في نشر السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا على ضرورة الانسجام بين الدول الاسلامية لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين المظلومين في غزة.

وأشار الرئيس الايراني الى الاغتيال الجبان للشهيد هنية في طهران، ورأى ان اغتيال ضيف الجمهورية الاسلامية الايرانية يتعارض مع جميع القوانين الدولية ويمثل خطأ كبيرا للصهاينة، وبيّن ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تتوقع من جميع الدول الاسلامية واحرار العالم ان يستنكروا هكذا جرائم بشدة، مؤكدا ان هذه الوقاحة من الصهاينة لن تمر دون رد.

وقال بزشكيان ان البعض يحاولون اليوم تبديل مكان الحق والباطل، مضيفا: ان اكبر اعداء الحرية ومنتهكي الديمقراطية وحقوق الانسان، في الوقت الذي يستخدمون كل قدراتهم وامكاناتهم العلمية والميدانية للارهاب ويرتكبون جرائم فظيعة، فإنهم يتشدقون بالدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، ويصمون كل من لا يتبعهم بأنه عدو لهذه المبادئ والقيم.

وفي جانب آخر من حديثه، اعرب الرئيس الايراني عن امله بأن تصل مفاوضات الوفود الدبلوماسية حول استئناف العلاقات بين ايران والاردن الى النتيجة المنشودة بأسرع ما يمكن، لتستفيد شعوب المنطقة فضلا عن البلدين الاسلاميين من هذه الصداقة والتعاون البناء اكثر مما مضى.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الاردني خلال اللقاء التحيات الحارة والتهنئة والتمنيات بالنجاح من قبل العاهل الاردني لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبيّن ان الاردن بصدد استئناف العلاقات مع الجمهورية الاسلامية وبذل الجهود المشتركة لإرساء الاستقرار والامن والمزيد من الهدوء في المنطقة، وقال: ان الاردن ادان بشدة الاعتداء الصهيوني الوحشي على غزة منذ البداية.

وأشار الصفدي الى ادانة اغتيال الشهيد هنية من قبل بلاده، واعتبر هذا العمل بأنه يأتي ضمن محاولات نتنياهو لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة.

كما اشار وزير الخارجية الاردني الى رغبة بلاده بتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأعلن عن بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين خلال هذه الزيارة.

endNewsMessage1