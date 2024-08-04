البرلمان الإيراني يؤكد دعمه لقرارات السلطات بشأن الرد على اغتيال هنية

وفي الجلسة العامة لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد، قال قاليباف:” تحولت حلاوة الاحتفال بالديمقراطية الشعبية التي تبلورت في حفل تنصيب رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية الى مرارة مع استشهاد قائدين لمحور المقاومة وخاصة أن أحد هذين الشهيدين، إسماعيل هنية، كان ضيفنا واستشهد في بيتنا.

واضاف رئيس مجلس الشورى الاسلامي انه مما لاشك فيه ان شعوب واحرار العالم وقوى المقاومة سيتذوقون من بعد هذه المرارة سكرا وستطيب ايامهم مع رد الجمهورية الاسلامية الايرانية الحكيم والساحق وسوف يندم الكيان الصهيوني وداعمته امريكا على فعلتهما و سيُلزمان بتصحيح حساباتها حتى لا يقعا في خطأ يضر بأمنهما وامن المنطقة.

ومضى قاليباف مذكرا انه لا ينبغي أن ننسى أبدا أنه بعد عملية طوفان الأقصى، انهارت العناصر الأساسية للكيان الصهيوني، وانطلقت شرارة بداية النهاية لوجوده، وبسبب الفشل التام للأهداف التي أعلنها هذا الكيان في الانهيار الأمني ​​والسياسي، تعمقت أزمة بقاء هذه الغدة السرطانية.

وعليه فمهما حاولوا أن يجعلوا أعمالهم الإرهابية السلبية تبدو وكأنها انتصارات بعمليات نفسية، يجب أن نتذكر أن هذه العمليات هي نتيجة الهزيمة الحتمية في الميدان وبسبب حالة الضعف واليأس التي تلم به.

وفي اشارة الى ان ايران ومنذ انتصار الثورة الاسلامية لم ولن تشهد يوما يمرا دون الرد على انتهاك سيادة اراضيها وعزّتها،اكد قاليباف على ان القوات العسكرية الايرانية الجبارة، التي تثق بقدرة الله الأبدية وتعتمد على الدعم الشعبي، ستلقن درسا تاريخيا لهذا العدو الإرهابي وداعمه المخادع الولايات المتحدة.

وصرح قاليباف بأن مجلس الشورى الاسلامي يؤيد بشكل كامل قرارات السلطات المعنية بشأن وقت ونوع وطريقة الرد على عملية اغتيال الشهيد هنية، مشددا على أن مجلس الشورى الإسلامي يدعو الى الرد الرادع مع الحفاظ على المصالح الوطنية لأخذ ثأر لائق بمكانة هذا الضيف الشهيد.

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