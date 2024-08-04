وزير الخارجية الأردني يزور طهران؛ “رسالة ” من الملك عبدالله الثاني للرئيس الإيراني

ويتوجه وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"اليوم الاحد، إلى طهران للالتقاء وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية و الإقليمية والدولية.

وذكرت تقارير رسمية وإعلامية محلية ان الصفدي سيزور طهران الأحد لتسليم رسالة مباشرة من الملك عبد الله الثاني الى الرئيس الايراني الجديد المنتخب .

وكتب وزير الخارجية الايراني بالوكالة "علي باقري كني"على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: خلال الاتصال الهاتفي مع وزيري خارجية الأردن ومصر والذي كان اتصالنا الهاتفي الثاني في الـ 48 ساعة الماضية، تمت مناقشة التطورات في المنطقة وأكدنا نحن الثلاثة على استمرار التشاور بين دول المنطقة.

كما حذر باقري كني من استمرار جرائم الکیان الإسرائيلي وقال:يعتبر الوضع في منطقة غرب آسيا حساسا بشكل خاص بسبب استمرار الجرائم والمغامرات الخطيرة للعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.

وتابع: "على الدول الإسلامية في المنطقة منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسيع عدوان الکیان الصهيوني في المنطقة من خلال اتخاذ موقف موحد وحاسم وإجراءات منسقة.

واکد: ايران عاقدة العزم على محاسبة الکیان الصهيوني.

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