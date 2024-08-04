تعيين "طيب نيا" مستشاراً أعلى للرئيس الايراني

وأصدر مسعود بزشكيان مرسوما بتعيين علي طيب نيا مستشارا أعلى لرئيس الجمهورية نظرا لخبرته والتزامه وتجاربه القيمة على مختلف المستويات العلمية والإدارية.

وبإصدار مرسوم بتعيين علي طيب نيا مستشارا أعلى له، قال رئيس الجمهورية: الاهتمام بالأهداف ومثل الثورة الإسلامية، والمضي قدما نحو تحقيق الرؤية والسياسات العامة التي أعلنها سماحة القائد والولاء للميثاق الأخلاقي للحكومة الرابعة عشرة، نسعى إلى خدمة الشعب الإيراني العزيز قدر الإمكان.

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