تحذیرات أمیرکیة لإیران عبر مصر

وبحسب المعلومات، فإن القاهرة نقلت تحذيرات أميركية لإيران من الإقدام على استهداف مسؤولين إسرائيليين أو دبلوماسيين في أي من دول المنطقة، وكذلك استهداف مواقع أو مناطق أو مرافق مدنية أو تجارية في إسرائيل، سواء بشكل مباشر من أراضيها أو عبر حلفائها في المنطقة. لكن القاهرة لم تحصل على أي إشارات من المسؤولين في طهران بشأن طبيعة المرحلة المقبلة أو الإجراءات الإيرانية المرتقبة، وأن ما جرى لم يكن سوى استماع الجانب الإيراني لوجهات النظر والرسائل التي حملتها القاهرة. وتضمّنت الاتصالات المصرية مع المسؤولين في طهران نصائح بالتروي في اتخاذ القرار ودراسة كافة التداعيات والتبعات المرتقبة لأي خطوة قبل الإقدام عليها، بدعوى أن المنطقة على "برميل بارود"، وأن "أي شرارة عشوائية" قد تفجر المنطقة بالكامل.

القاهرة نقلت رسائل تحذيرية أميركية إلى طهران من استهداف مسؤولين إسرائيليين وكذلك استهداف مواقع أو مرافق مدنية أو تجارية في إسرائيل

محاولات لنزع فتيل الأزمة

وفي السياق، أكد المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير حسن هريدي، أن مصر تحاول بكل الوسائل نزع فتيل الأزمة، قائلاً في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "الأمور تكاد تخرج عن السيطرة، ومصر حاولت وما تزال تحاول، لكن الأوضاع في المنطقة تحتاج إلى تكاتف الجميع للحيلولة دون تفاقم الأوضاع بالمزيد".

من جهته، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "احتمال وجود وساطة مصرية بين إسرائيل وإيران أمر غير وارد في المرحلة الحالية، وذلك لعدم اكتمال عودة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وطهران من جانب، وتوتر العلاقات بين مصر وإسرائيل من جانب آخر، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، واحتلالها محور صلاح الدين (فيلادلفيا) وتدمير كل المنشآت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه".

رخا أحمد حسن: احتمال وجود وساطة مصرية بين إسرائيل وإيران أمر غير وارد في المرحلة الحالية

وحسب بيان رسمي مصري، فقد استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أول من أمس الخميس، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة، وتركزت المناقشات بينهما على "تطورات أزمة غزة والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وسبل خفض التصعيد في المنطقة". كما أجرى القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، أول من أمس الخميس، تناولا خلاله آخر التطورات في المنطقة، خصوصاً بعد اغتيال هنية في طهران.

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