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سياسة ٠٣ / ٠٨ / ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢:١٧

"رويترز" تنفي نشر تقرير عن هجوم صاروخي وشيك على إسرائيل

نفت وكالة رويترز اليوم الجمعة أن تكون نشرت تقريرا عن استعدادات وشيكة لشن هجوم بصواريخ باليستية على إسرائيل، وذلك بعد تداول تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي نقلت عن الوكالة قولها ذلك.