إیران تعلن موقفها بشأن تطورات فنزویلا

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية على منصة إكس: "تؤكد جمهورية إيران الإسلامية ضرورة احترام تصويت واختيار الشعب الفنزويلي في إطار حق تقرير مصير الأمم، فضلا عن احترام سيادة الحكومات في إطار المعاهدات والاتفاقيات الدولية، خاصة ميثاق الأمم المتحدة.

وقال الجمهورية الاسلامية الايرانية تعلن تضامنها ودعمها الثابت لشعب وحكومة فنزويلا، ومعارضتها لأي ضغوط وتدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لهذا البلد، وتعتقد أن جمهورية فنزويلا البوليفارية لديها القدرة والإرادة اللازمة لحماية وضمان الحقوق الأساسية لشعب هذا البلد في إطار الدستور.

endNewsMessage1