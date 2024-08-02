النائب الاول للرئیس الایراني یلتقی امیر قطر

وعلى هامش زيارته قطر اليوم الجمعة للمشاركة في مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية، التقى النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد رضا عارف" امير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني في الدوحة.

ووصل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف على رأس وفد إلى قطر صباح اليوم للمشاركة في مراسم تشييع الشهيد إسماعيل هنية.

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