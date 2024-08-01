اللواء باقري: بالتأكيد سننتقم لدماء الشهيد هنية

واكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري خلال مشاركة في اقامة الصلاة على جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد اسماعيل هنية في طهران ان ايران ستنتقم لدماء الشهيد المجاهد اسماعيل هنية.

واضاف باقري ان كيفية انتقام الجمهورية الاسلامية ومحور المقاومة يتم دراسته، وسوف يتم بالتاكيد.

وتابع: يتم اتخاذ اجراءات عديد وسوف نجعل العدو الصهيوني يندم على ما اقترفته يداه.

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