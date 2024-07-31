بزشکیان ردا على اغتیال هنیة: سنجعل الکیان الصهیوني یندم على فعلته

وقال السيد بزشكيان: تنعى إيران اليوم شريكها في الأحزان والأفراح والرفيق الدائم على درب المقاومة قائد المقاومة الفلسطينية الشجاع وشهيد القدس إسماعيل هنیة.. الجمهورية الاسلامية ستجعل المحتلين الارهابيين يندمون على إغتيال الشهيد الشجاع، شهيد القدس، الحاج اسماعيل هنية .. يوم أمس رفعت يده المنتصرة (في البرلمان) واليوم يتوجّب عليَّ تشييعه على اكتافي .. الاستشهاد هو فن رجال الله في الميدان .. ان العلاقة بين شعبي إيران وفلسطين الابيين ستكون أقوى من أي وقت مضى، سنواصل طريق المقاومة والدفاع عن المقاومة المظلوم اقوى من أي وقت مضى ، جمهورية إيران الإسلامية ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وكرامتها ، وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة".

‌«إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ»

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