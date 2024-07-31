كنعاني: دماء الشهيد هنية الطاهرة لن تذهب هدرا

وقدم ناصر كنعاني التهنئة والتعزية باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، إلى الشعب الفلسطيني العظيم، وحركة حماس، وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية، وكافة حركات وتیارات المقاومة والشعوب والدول الداعمة للمثل الفلسطينية.

وأشار إلى أن المؤسسات المعنية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل التحقيق في أبعاد وتفاصيل هذا الحادث وقال: لا شك أن الدماء الطاهرة لهذا المجاهد الدؤوب الذي قضى عمره في المجاهدة والنضال المشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب وفي طريق تحرير القدس الشريف وتحرير الشعب الفلسطيني المظلوم من براثن الاحتلال الصهيوني لن تذهب هدرا.

وأكد أن استشهاد شقيق المجاهد إسماعيل هنية في طهران سيعزز الروابط العميقة والمتينة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين العزيزة والمقاومة.

يذکر أنه اعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية عن استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأحد أفراد فريق حمايته في طهران.

واعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية في بيان لها ان هنية واحد افراد فريق حمايته استشهدا صباح اليوم الاربعاء اثر استهداف مقر اقامتهما في طهران.

وجاء في نص بيان حرس الثورة الاسلامية:

انا لله و انا الیه راجعون

نعزي الشعب الفلسطيني البطل والامة الاسلامية ومجاهدي جبهة المقاومة والشعب الايراني باستشهاد اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" واحد افراد فريق حمايته في طهران اثر استهداف مقر اقامته.

وجاء في البيان سيعلن عن سبب هذا الحادث وابعاده.

وكان هنية وصل إلى طهران للمشاركة في حفل اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، وقد التقاه مساء أمس الثلاثاء.

endNewsMessage1