الرئیس بزشکیان: تعمیق العلاقات مع الجیران محور سیاستنا الخارجیة

واستقبل الرئيس بزشكيان نائب رئيس الوزراء بجمهورية تركمانستان "رشيد مردوف"، الذي وصل طهران اليوم الثلاثاء للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد.

وفي تصريحه خلال اللقاء هذا، نوه بزشكيان بالعلاقات العريقة والقائمة على المشتركات الثقافية والحضارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية تركمانستان.

ودعا الرئيس الايراني الجديد الى بذل الجهود المشتركة من اجل تحويل الحدود بين البلدين الى بوابات للمودة والتازر بين الشعبين الايراني والتركماني.

ومضى بزشكيان الى القول : رغم محاولات المساس بالعلاقات الودية القائمة بين طهران وعشق اباد، لكن ارادتنا سوف تتغلب على تلك المخططات.

من جانبه، هنأ نائب رئيس الوزراء التركماني بانتخاب الشعب الايراني بزشكيان رئيسيا للجمهورية الاسلامية، وقال انه يزور طهران اليوم لتجسيد ارادة القادة والمسؤولين في بلاده لتعزيز العلاقات وتوطيد اواصر المحبة والاخوة بين البلدين.

واردف مردوف خلال اللقاء مع بزشكيان اليوم، ان العلاقات بين الشعبين الايراني والتركماني تفوق اطر الجيرة ونحن عازمون كل العزم على توسيع هذه الاواصر في جميع المجالات.

علما انه سيقام اليوم الثلاثاء عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طهران، حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني الجديد مسعود بزشكيان في قاعد مجلس الشورى الاسلامي بالعاصمة طهران، بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين محليين، الى جانب 104 وفود من 86 دولة، و600 مراسل محلي وأجنبي؛ بحسب ما افاد به المساعد التنفيذي لرئيس البرلمان "علي رضا شريفي".

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