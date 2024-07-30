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سياسة ٣٠ / ٠٧ / ٢٠٢٤ - ١٢:٣٠:٠٣

قائد الثورة الإسلامیة یستقبل هنیة والنخالة في طهران

استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "زياد النخالة".