قائد الثورة الإسلامیة یستقبل هنیة والنخالة في طهران
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استقبل قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية" والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "زياد النخالة".
ويزور هنية والنخالة، إيران للمشاركة في حفل اداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني"مسعود بزشكيان".
واعلن رئيس لجنة اقامة مراسم اداء اليمين للرئاسة الايرانية علي رضا شريفي إن المراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب مسعود بزشكيان ستقام عصر اليوم الثلاثاء بحضور مسؤولين وطنيين وعسكريين ومسؤولين اجانب ووفود من 80 دولة في القاعة العامة لمجلس الشورى الإسلامي.