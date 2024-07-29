استئناف العلاقات الدبلوماسیة بین ایران وغامبیا

ووقع المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية ووزير خارجية غامبيا خلال هذا اللقاء على بيان رسمي مشترك حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية غامبيا.

وفي ما يلي نص البيان الرسمي حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية غامبيا:

عقب اجتماع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية غامبيا في السنوات الأخيرة والمفاوضات التي جرت خلال زيارة السيد مامدوا تانغارا وزير خارجية غامبيا إلى طهران ولقاء المشرف على الخارجية علي باقري، على هامش مراسم تنصيب السيد بزشكيان الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قرر الجانبان إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية في 29 يوليو 2024 وذلك في سياق الحفاظ على مصالح البلدين.

واتفقت الحكومتان على تطوير العلاقات الودية الثنائية على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمساواة والمصالح المشتركة.

واتفق الجانبان على توسيع تعاونهما في كافة المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية، التي يمكن أن تخدم مصالح الشعبين.

ومن أجل تسريع عملية تنفيذ هذا القرار، تقرر أن تقوم سفارتا البلدين في داكار، كقناة للاتصال الدبلوماسي، بالتنسيق واتخاذ الإجراءات المناسبة.

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