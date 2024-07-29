بزشكيان: نثمن مواقف الحكومة الكوبية الداعمة للشعب الفلسطيني
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استقبل الرئيس الايراني السيد مسعود بزشكيان اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز الذي يزور ايران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد .
وخلال هذا اللقاء اكد الرئيس بزشكيان انه لا يمكن لأي عائق أن يعيق إرادة إيران وكوبا في تطوير العلاقات .
كما ثمن الرئيس الايراني مواقف الحكومة الكوبية الداعمة للشعب الفلسطيني .
من جانبه قال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز، ان بلادهخ عازمة على تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية بين البلدين.
كما اكد على ضرورة لعب دور أكبر في المجتمع الدولي لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني .