بزشكيان: نثمن مواقف الحكومة الكوبية الداعمة للشعب الفلسطيني

وخلال هذا اللقاء اكد الرئيس بزشكيان انه لا يمكن لأي عائق أن يعيق إرادة إيران وكوبا في تطوير العلاقات .

كما ثمن الرئيس الايراني مواقف الحكومة الكوبية الداعمة للشعب الفلسطيني .

من جانبه قال رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز، ان بلادهخ عازمة على تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات الثنائية بين البلدين.

كما اكد على ضرورة لعب دور أكبر في المجتمع الدولي لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني .

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