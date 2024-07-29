الرئيس بزشكيان يستقبل رئيس الوزراء السوري

وخلال هذا اللقاء اكد الرئيس بزشكيان ان الحكومة الرابعة عشرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع سوريا.

وتابع الرئيس بزشكيان قائلا : بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، لدى البلدين أيضا أسباب مناسبة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية.

من جانبه قال رئيس وزراء سوريا المهندس حسين عرنوس انه خلال العامين الماضيين، اتخذنا خطوات سريعة لتطوير العلاقات الثنائية .

وتابع : لقد ألزم الرئيس السوري الحكومة بالتحرك في اتجاه تعزيز العلاقات مع إيران.

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