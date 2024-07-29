بوتين يلتقي نظيره الإيراني بقمة "بريكس" المقبلة

وستعقد قمة "بريكس" في مدينة قازان الروسية شهر أكتوبر المقبل.

وأوضح دميتري بيسكوف أن "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تلقى بالفعل دعوة من الجانب الروسي لحضور قمة بريكس، ومن المقرر أن يعقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، كما أنه من المنتظر أن يؤكد مشاركته في القمة".

وأضاف: "نأمل أن يأتي الرئيس الجديد إلى القمة، وسنكون سعداء برؤيته، والرئيس بوتين يستعد للاجتماع المرتقب".

وكان الرئيس بوتين التقى في وقت سابق، برئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، كما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إيران تقدر بشدة صداقتها مع روسيا والصين.

وأكد مسعود بزشكيان، أن روسيا حليف استراتيجي مهم، مشيرا إلى الالتزام بتوسيع وتعزيز التعاون بين البلدين.

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