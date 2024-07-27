Iranian Labour News Agency

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إطلاق سراح 20 سجیناً إیرانیاً من سجون إقلیم کردستان العراق

إطلاق سراح 20 سجیناً إیرانیاً من سجون إقلیم کردستان العراق
معرف الأخبار : ۱۵۱۰۱۱۱
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أعلن القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، إطلاق سراح 20 سجيناً إيرانياً من سجون إقليم كردستان.

وكشف نصرالله رشنودي، في تصريحات لوكالة مهر للأنباء، عن إطلاق سراح 20 سجيناً إيرانياً من سجون إقليم كردستان.

وقال رشنودي: بفضل الله تعالى والبحث والمتابعة المستمرة، وافق المسؤولون في إقليم كردستان العراق على العفو والإفراج عن عشرين سجيناً إيرانياً في سجون الإقليم، وإن شاء الله سيتم نقلهم إلى البلاد بعد إنهاء الإجراءات الإدارية.

وأضاف: لذلك أود أن أتوجه بالشكر إلى المسؤولين في إقليم كردستان العراق خاصة رئيس الوزراء المحترم ووزير الداخلية المحترم الذين قاموا بتنفيذ الإجراءات اللازمة للمساعدة في هذا الصدد.

 

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