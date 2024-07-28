السفیر الإیراني یعلق على حادثة مجدل شمس: مسرحیة وثلاث لاءات!
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كتب سفير الجمهورية الإيرانية في بيروت، مساء السبت، مجتبى أماني على منصة أكس: بغض النظر عن المسرحية التي افتعلها النظام الصهيوني قبل ساعات؛ لازالت ال "لاءات التلاث" تختصر موقفنا إزاء التهديدات بتوسع الحرب على لبنان و المنطقه.
- أولا "لا نتوقع" شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.
- ثانياً "لا نريدها" لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً ما تسعى للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة.
- ثالثاً "لا نخافها" بكل ما للكلمة من معنى، ولأعداءنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن المقاومة.