السفیر الإیراني یعلق على حادثة مجدل شمس: مسرحیة وثلاث لاءات!

- أولا "لا نتوقع" شنها ونعتبر أن فرصها ضئيلة جداً بسبب معادلات القوة المفروضة.

- ثانياً "لا نريدها" لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائماً ما تسعى للتخفيف من حدّة التوترات في المنطقة.

- ثالثاً "لا نخافها" بكل ما للكلمة من معنى، ولأعداءنا أن يتخيلوا ماذا بإمكاننا أن نفعل بما لدينا من قوة واقتدار ودفاع عن المقاومة.

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