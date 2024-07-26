واشنطن: جاهزون لتوقيع الاتفاق النووي مع طهران

وأوضحت الجريدة نقلا عن مصادرها أن الاتصالات بين الجانبين على المستوى الأمني متواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي بشكل دائم، وأخيراً باتت شبه يومية، وحتى عدة مرات خلال اليوم الواحد، وكان الجانبان قد قررا العودة إلى اتفاق غير مكتوب بينهما قبل هجوم حركة حماس على فلسطين المحتلة، حيث قطع اجتماع على المستوى السياسي بينهما نصف الشوط باتجاه الخطوة التي لم تتم بسبب إستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، وما لحقها من تعقيدات على الصعيد الداخلي في إيران والولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات على المستوى الدبلوماسي كانت للعودة للاتفاق الشفهي غير الملزم للجانبين، والذي بدأ بالفعل تطبيقه قبل أن تعرقله الحوادث التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر، حيث أصر الجانب الأميركي على أنه لن يمكنه توقيع أي تفاهم حتى إجراء الانتخابات الرئاسية في واشنطن، قبل أن يتراجع عن ذلك في اجتماع الثلاثاء الماضي.

وذكرت الجريدة أن بايدن مستعد لتوقيع الاتفاق قبل نهاية ولايته، لكنه يريد من الإيرانيين العودة فوراً إلى تنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي، وهناك بعض المواضيع العالقة التي يجب على الجانبين الاتفاق عليها قبل ذلك.

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