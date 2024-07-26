كنعاني:‌ إعلان بكين خطوة قيمة وصحيحة

وكتب كنعاني على حسابه الشخصي في شبكات التواصل الإجتماعي: كما في السابق، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم بقوة قضية الشعب الفلسطينية وتوافق آراء الفصائل الفلسطينية في مواجهة احتلال کیان الفصل العنصري الإسرائيلي وكذلك تدعم حركة هذه الفصائل الجماعية باتجاه ممارسة الحق الأساسي في تقرير المصير وتحقيق حرية كامل أرض فلسطين التاريخية و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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