كنعاني: إعلان بكين خطوة قيمة وصحيحة
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: "إن اجتماع الفصائل الفلسطينية في الصين هو خطوة قيمة وصحيحة وتتماشى مع الوفاق والمصالحة الوطنية".
وكتب كنعاني على حسابه الشخصي في شبكات التواصل الإجتماعي: كما في السابق، فإن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم بقوة قضية الشعب الفلسطينية وتوافق آراء الفصائل الفلسطينية في مواجهة احتلال کیان الفصل العنصري الإسرائيلي وكذلك تدعم حركة هذه الفصائل الجماعية باتجاه ممارسة الحق الأساسي في تقرير المصير وتحقيق حرية كامل أرض فلسطين التاريخية و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.