في رسالة إلى بزشكيان.. مدير الوكالة الذرية يعلن استعداده لزيارة إيران

وفي الرسالة هنأ غروسي، بزشكيان لانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف غروسي: لسنوات عديدة، كان التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجمهورية الإسلامية الايرانية في بؤرة الاهتمام الدولي.

كما أعرب غروسي عن أمله في أن تتمكن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من تحقيق "تقدم حاسم في هذه القضايا المهمة".

وقال: "وفي هذا الصدد، أود أن أعرب عن رغبتي في زيارة إيران للقاء معكم في أقرب فرصة".

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