بزشکیان معلقا على التصفیق لنتنیاهو في الکونغرس: التصفیق لا یطهر المجرم من قتل الأبریاء والأطفال

وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس" يوم الخميس: "لا يمكن تجاهل جريمة قتل الابرياء والاطفال، ولا يمكن تطهير المجرم عبر التصفيق له وقوفا.. دم البريء لن يترك الظالم أبدا". وسَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَي مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ.

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