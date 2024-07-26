بزشکیان معلقا على التصفیق لنتنیاهو في الکونغرس: التصفیق لا یطهر المجرم من قتل الأبریاء والأطفال
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أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان معلقا على تصفيق نواب الكونغرس الاميركي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن "التصفيق للمجرم لا يمكن أن يطهره من دماء الأبرياء والاطفال".
وقال بزشكيان في منشور على منصة "إكس" يوم الخميس: "لا يمكن تجاهل جريمة قتل الابرياء والاطفال، ولا يمكن تطهير المجرم عبر التصفيق له وقوفا.. دم البريء لن يترك الظالم أبدا". وسَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَي مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ.