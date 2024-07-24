رسالة بزشكيان إلى البعثة الإيرانية في اولمبياد باريس: الشعب الى جانبكم
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تمنى الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان التوفيق للرياضيين الايرانيين المشاركين في دورة الالعاب الاولمبية.
وكتب الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان في منشور له على منصة(اكس): "الأولمبياد رمز للسلام والصداقة والوئام مع العالم" وأمامنا طريق صعب للوصول إلى هذه الأهداف.
وأضاف: اسأل الله التوفيق والنجاح لكل واحد منكم يا أبنائي؛ أيها الرياضيون والمدربون وأعضاء الفريق الإيراني في الألعاب الأولمبية، أنتم أيضًا لا تنسوني من دعائكم.
وتابع: الشعب الايراني بأكلمه إلى جانبك، مع خالص التقدير لكم جميعا؛ مسعود بزشكيان