رسالة بزشكيان إلى البعثة الإيرانية في اولمبياد باريس: الشعب الى جانبكم

وكتب الرئيس الايراني المنتخب، مسعود بزشكيان في منشور له على منصة(اكس): "الأولمبياد رمز للسلام والصداقة والوئام مع العالم" وأمامنا طريق صعب للوصول إلى هذه الأهداف.

وأضاف: اسأل الله التوفيق والنجاح لكل واحد منكم يا أبنائي؛ أيها الرياضيون والمدربون وأعضاء الفريق الإيراني في الألعاب الأولمبية، أنتم أيضًا لا تنسوني من دعائكم.

وتابع: الشعب الايراني بأكلمه إلى جانبك، مع خالص التقدير لكم جميعا؛ مسعود بزشكيان

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