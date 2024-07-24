إيران تدعو إلى منع إسرائيل من المشاركة في أولمبياد باريس

وكتبت الوزارة على حسابها في منصة “إكس” تحت وسم “امنعوا عن إسرائيل الألعاب الأولمبية”، أن “الإعلان عن استقبال وفد النظام العنصري الصهيوني الإرهابي وحمايته لا يعني سوى إضفاء الشرعية على قتلة الأطفال”.

وأضاف البيان: “إنهم لا يستحقون أن يكونوا حاضرين في أولمبياد باريس بسبب الحرب ضد الأبرياء في غزة”.

وجاءت دعوة إيران التي لا تعترف بإسرائيل وتحظر أي اتصال بين الرياضيين الإيرانيين والإسرائيليين، بعد تأكيد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورنيه أمس الاثنين ترحيب بلاده بالوفد الإسرائيلي وتولي وحدة النخبة في الدرك الوطني حمايته.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

يذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية فرضت على الرياضيين الروس والبيلاروس المنافسة كرياضيين فرديين محايدين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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