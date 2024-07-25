قائد الثورة: قوة المقاومة تتجلى أکثر فأکثر یوماً بعد یوم

وبالتزامن مع القاء رئيس حكومة كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو كلمته امام الكونغرس الأميركي، نشر موقع "KHAMENEI.IR " منشورا مساء الأربعاء على منصة "اكس" ، تضمن جانبا من تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي باللغة العبرية.

وأكد قائد الثورة: إن قوة المقاومة تتجلى أكثر فأكثر يوماً بعد يوم.

وأضاف آية الله الخامنئي: ان جهازا عسكريا وسياسيا واقتصاديا ضخما مثل أميركا يقاتل خلف الصهاينة ضد حركة حماس ولم يتمكنوا من تركيعها.

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