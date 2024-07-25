قائد الثورة: قوة المقاومة تتجلى أکثر فأکثر یوماً بعد یوم
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أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي إن قوة المقاومة تتجلى أكثر فأكثر يوما بعد يوم.
وبالتزامن مع القاء رئيس حكومة كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو كلمته امام الكونغرس الأميركي، نشر موقع "KHAMENEI.IR " منشورا مساء الأربعاء على منصة "اكس" ، تضمن جانبا من تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي باللغة العبرية.
وأكد قائد الثورة: إن قوة المقاومة تتجلى أكثر فأكثر يوماً بعد يوم.
وأضاف آية الله الخامنئي: ان جهازا عسكريا وسياسيا واقتصاديا ضخما مثل أميركا يقاتل خلف الصهاينة ضد حركة حماس ولم يتمكنوا من تركيعها.