ردا على رسالة تهنئة النخالة.. الرئیس بزشکیان: ایران حکومة وشعبا تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني

وبحسب المركز الفلسطيني للاعلام ، فإن نص الرسالة كما يلي:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب السيد زياد النخالة

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بعد التحية ؛

شكرا لكم على رسالتكم القيمة.

إن شعب غزة المظلوم، الذي يتعرض اليوم أكثر من أي وقت مضى للعدوان الهمجي للكيان الصهيوني الغاصب، وتمكن بعون الله من إبداء مقاومة منقطعة النظير، بات اليوم يعرف لدى الرأي العام العالمي بأنه حامل راية الوقوف في وجه الأعداء. والصبر عند المصائب والمصاعب.

إن شعب وحكومة إيران، انطلاقاً من توجيهات الإمام الراحل (ره) وقائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي)، يتعاطفون مع الشعب الفلسطيني ويدعمون تطلعهم لتحرير القدس الشريف وتدمير الكيان الصهيوني والتمتع بحقوقهم الأساسية والطبيعية.

إنني على ثقة بأن جهاد الشعب الفلسطيني سيحقق اهدافه في النهاية .

أسأل الله عز وجل لكم الرفعة ولسائر مناضلي حركة الجهاد الإسلامي الشموخ والرفعة .

مسعود بزشكيان

رئيس إيران المنتخب

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