بزشكيان: خطوتنا الأولى هي تشكيل حكومة تكون رمزا للوحدة الوطنية

وكتب مسعود بزشكيان على شبكة التواصل الاجتماعي X اليوم الثلاثاء: خطوتنا الأولى هي تشكيل حكومة تكون رمزا للوحدة الوطنية، ولنؤمن أن البلاد لا يمكن ان تحكمه جماعة أو فئة أو جناح واحد.

وأضاف: يجب أن نختار حكومة مكونة من متخصصين وخبراء يتمتعون بالنزاهة والصدق ونتشاور مع مختلف الاجنحة، ونسير جميعاً نحو تحقيق عزة واقتدار البلاد وفق خطط التنمية الوطنية ووثيقة الافاق المستقبلية والسياسات العامة المرسومة من قبل لقائد الثورة.

endNewsMessage1