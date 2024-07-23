بحضور رؤساء أجانب.. إيران تعلن موعد تأدية اليمين الدستورية للرئيس الإيراني المنتخب

وحول عملية حفل تنصيب الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال مجبتى يوسفي، الاثنين: بعد أن أكد مجلس صيانة الدستور نزاهة الانتخابات الرئاسية في الأيام الماضية وأصدر أوراق الاعتماد الرئاسية ومررها إلى مكتب المرشد الأعلى، ستقام مراسم تنصيب رئيس الجمهورية في 28 يوليو الجاري بحضور المرشد الأعلى ومسؤولين آخرين وقوات الجيش في البلاد في حسينية الإمام الخميني.

وأضاف: بعد المراسم ستقام مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس في المجلس الإسلامي 30 يوليو بحضور رئيس المحكمة العليا وأعضاء مجلس صيانة الدستور ورئيس السلطة القضائية.

وذكر ممثل الأهواز في البرلمان الإيراني: بموجب المادة 121 من الدستور الإيراني، سيؤدي الرئيس المنتخب خلال مراسم التنصيب اليمين الدستورية على أن يستخدم كل ما لديه من كفاءة في أداء المسئوليات المنوطة إليه ومن ثم يوقع على القسم.

وأضاف: بعد مراسم أداء اليمين وبحسب النظام الداخلي للبرلمان أمام الرئيس أسبوعين لتقديم وزراء الحكومة إلى البرلمان وسيتم التقييم في اللجان المتخصصة والتصويت على منح الثقة للحكومة”.

وأشار يوسفي إلى المسؤولين والشخصيات التي ستحضر مراسم اليمين الدستورية، فقال: إلى جانب رئيس وممثلي المجلس الإسلامي، تمت دعوة بعض المسؤولين والشخصيات الداخلية والأجنبية لحضور مراسم أداء اليمين، حيث تتولى لجنة مكونة من وزارة الخارجية والمجلس الإسلامي بإجراءات هذه الدعوة.

وكشف هذا العضو في هيئة رئاسة البرلمان الإيراني في ختام قوله أن “خمسة رؤساء جمهورية من الخارج و10 رؤساء للبرلمان سيحضرون مراسم تأدية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليمين الدستورية، غير أنه قال إن هذا العدد قابل للزيادة وقد يحضر رؤساء ومسؤولون آخرون هذه المراسم.

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