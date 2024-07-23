مباحثات عمانیة- إیرانیة بشأن قطاع غزة

وجاء ذلك خلال اتصال تلقاه البوسعيدي من نظيره الإيراني المكلّف علي باقري كني، يوم الاثنين، بحسب بيان للخارجية العمانية، عبر حسابها في منصة "إكس".

وأكد الجانبان موقف بلديهما الثابت في نبذ الإرهاب، وإدانة الممارسات الإسرائيلية العدوانية وهجماتها الأخيرة على الأراضي اليمنية.

ووفق البيان، قدم باقري "خالص تعازي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استشهاد أحد أفراد رجال الأمن العُمانيين في حادثة إطلاق النار بالوادي الكبير وعدد آخر من المدنيين".

وشددا على أهمية المحافظة على قيم التسامح والاحترام وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

ومساء الاثنين الماضي، هاجم مسلحون تجمعاً شيعياً في منطقة الوادي الكبير بسلطنة عُمان، وأسفر الهجوم عن 37 شهيدا ومصاباً.

وأعلنت شرطة عُمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار، التي أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص، وأحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة الذين قالت لاحقاً إنهم إخوة من الجنسية العُمانية.

وذكرت الشرطة، في بيان، أنه أصيب خلال الحادثة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة، بينهم 4 أشخاص في أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

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